Чебоксары, , 07:30 — REGNUM В Чувашии в январе — марте рождаемость сократилась, смертность осталась на прежнем уровне. Число умерших превысило число родившихся на 45,2%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В I квартале в республике родились 2657 человек, что на 131 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость сократилась на 4,7%. При этом 934 ребёнка в семьях были первенцами (35,1% от общего числа родившихся живыми), 961 ребенок (36,2%) — вторыми, 580 детей (21,8%) — третьими, 182 ребенка (6,9%) — четвертыми и более.

Смертность осталась на прошлогоднем уровне: умерли в январе — марте 3857 жителей республики. Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения (45,3% всех умерших), новообразования (11,4%), внешние причины смерти (10,0%), болезни органов пищеварения (6,6%) и болезни органов дыхания (5,7%).

В целом в I квартале 2020 года число умерших превысило число родившихся на 45,2% (в I квартале 2019 года — на 38,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в прошлом году продолжительность жизни населения в среднем составила 73,44 года. По расчётам статистиков, она будет расти и к 2035 году прогнозно составит 79,76 года.

Подробнее: Чувашстат спрогнозировал продолжительность жизни населения к 2035 году

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашстат спрогнозировал продолжительность жизни населения к 2035 году