Кемерово, , 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.

«Кемерово — четыре, Белово — два, Новокузнецк — один, Осинники — один, Новокузнецкий район — один», — говорится в оперативном сообщении. Всего в регионе официально зарегистрировано 269 случаев заражения коронавирусом, 78 человек выздоровели и были выписаны, семеро скончались.

Напомним, что в Кузбассе, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 12 мая, выявлено ещё девять случаев заражения коронавирусом.

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