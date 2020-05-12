Берлин, , 07:25 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 933 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 170 тысяч и достигло 170 508. Также за 11 мая в ФРГ от осложнений COVID-19 скончались 116 человек. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 7533.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Института Роберта Коха заявили, что рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Германии по-прежнему превышает критическую отметку. По их данным, это может привести к новой волне распространения коронавируса нового типа в ФРГ.

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