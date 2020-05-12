Петропавловск-Камчатский, 12 мая 2020, 07:32 — REGNUM На Камчатке по состоянию на 12 мая выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Общее число выявленных заражений с начала наблюдений составило 398.
Среди зараженных 12 детей в возрасте до 16 лет. Все заражённые помещены в стационар, контактировавшие с ними лица изолированы.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке скончался первый пациент с коронавирусом. Мужчине было 58 лет, он страдал сахарным диабетом.