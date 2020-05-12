Кемерово, 12 мая 2020, 07:23 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 12 мая, выявлено ещё девять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Уточняется, что «они изолированы, получают лечение».
«Восемь пациентов с подтверждённым диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 78 человек», — говорится в оперативном сообщении.
В инфекционных больницах находятся 184 кузбассовца с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции — 7235 человек.