Салехард, , 07:09 — REGNUM Во всех городах Ямала возле крупных продовольственных магазинов и на автобусных остановках будут бесплатно раздавать многоразовые защитные маски. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Масштабную волну по обеспечению населения средствами защиты запустила партия «Единая Россия» в рамках акции «Северяне против коронавируса».

Напомним, в ЯНАО за весь период пандемии выявлено 1 239 положительных тестов на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается в 876 (71%) заражённых. Излечились 178 человек, скончались трое.

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