Лос-Анджелес, США, , 07:02 — REGNUM В США в центре содержания Питчесса, расположенном в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, поймали заключенных, которые намерено пытались заразиться новым коронавирусом, рассчитывая после этого освободиться из тюрьмы, 11 мая передает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа.

Для этого они употребляли горячую воду из одной бутылки и использовали одну и туже медицинскую маску. Охрана заметила необычное поведение благодаря камерам видеонаблюдения. Нарушители свои намерения отрицают.

Как сообщается ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что в четырех тюрьмах США было выявлено 3 277 случаев заражения коронавирусом.

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