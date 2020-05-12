Москва, , 07:02 — REGNUM Режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России, говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», специализирующегося на поиске работы, и сервиса доставки продуктов «Самокат».

Полученные результаты говорят о том, что ситуация во время эпидемии, вызванной распространением коронавируса, не изменилась только для 27% граждан — они тратят на еду примерно столько же, сколько и раньше.

При этом 38% респондентов отметили, что стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина.

Исследование показало также, что большинство респондентов (72%) стали чаще готовить еду дома, 64% заявили о намерении брать еду на работу из дома после окончания эпидемии.

Опрос проводился на всей территории России в мае. В нём приняли участие 3,2 тыс. совершеннолетних, экономически активных граждан.

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