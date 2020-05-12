Красноярск, , 06:58 — REGNUM В Красноярск из Новосибирска 11 мая доставили туристов, прибывших из Индонезии (Бали). Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в региональном оперштабе.

45 пассажиров прибыли прибыли в аэропорт «Черемшанка» спецрейсом «КрасАвиа» поздно вечером.

В течение двух недель туристы будут находиться под медицинским наблюдением. 14 человек изолированы у себя дома, ещё один — житель отдалённой территории края — доставлен в обсерватор.

Борт воздушного судна продезинфицировали.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая в Красноярском крае и был выявлен у 1201 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В ряде красноярских сёл сняли ограничения, введённые из-за коронавируса