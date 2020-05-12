Улан-Удэ, , 06:57 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 687.

В стационарах проходят лечение 298 пациентов с COVID-19, из них 14 человек находятся в реанимации. Двое пациентов, один из которых старше 65 лет подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё 183 человека, у которых отсутствуют симптомы, размещены в пансионате.

Добавим. что к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 201 человек. За последние сутки вылечились десять пациентов.

«За сутки проведено исследований от 2356 человек, с нарастающим итогом — 54 357 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве», — добавили в штабе.

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