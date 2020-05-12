Сеул, , 06:52 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

К 12 мая в республике общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 10 905. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 258.

Отмечается, что 22 из 27 новых пациентов связаны с очагом заражения в Сеуле. Напомним, рост числа ежесуточно выявляемых зараженных в Южной Корее произошел после того, как один из зараженных коронавирусом нового типа посетил ряд клубов и баров в Сеуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в армии Южной Кореи выявили новых четыре случая заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее число подтвержденных случаев в южнокорейской армии достигло 47.

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