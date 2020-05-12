Москва, , 06:49 — REGNUM Помешать точному результату теста на коронавирус могут неправильная процедура взятия биологического материала и несоблюдение правил подготовки к тестированию, сообщил 12 мая специалист по диагностике инфекционных заболеваний Лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

По его словам, специалисты, которые берут мазок у пациента, должны быть убеждены, что получат достаточное количество клеток. Для этого материал необходимо брать с задней части глотки. Поэтому, когда пациент делает тест самостоятельно, вероятность его правильного проведения снижается.

Кроме того, перед проведением теста необходимо примерно три часа избегать употребления жидкости или пищи, поскольку клетки эпителия, выстилающие слизистую оболочку, обновляются и уходят в пищевод. Таким образом, у пациента может снизиться число поражённых клеток для получения материала для тестирования.

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