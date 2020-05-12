Чита, , 06:47 — REGNUM Забайкальским медикам пришлось обращаться в суд, чтобы решить вопрос о принудительной госпитализации пациента с COVID-19.

Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Светлану Лапу, процедура принудительной госпитализации лица, который нарушил режим изоляции, позже получил положительный результат и скрылся с места прохождения изоляции, состоится в Борзинском районе 12 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля в Забайкальском крае выявили 22 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных положительных тестов составляет уже 386. Также в крае скончался первый пациент с коронавирусом.

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