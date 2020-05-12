Харбин, Китай, , 06:38 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Всего в провинции было выявлено 559 местных случаев заболевания COVID-19 и 386 импортных случаев за все время эпидемии. Из них 542 местных и 382 «импортных» пациента были выписаны из больниц провинции по выздоровлению.

В регионе по-прежнему имеется четыре внутренних заболевших опасной инфекцией и еще шесть бессимптомных случаев инфицирования. Число подтвержденных «импортных» пациентов, находящихся на лечении, достигло четырех.