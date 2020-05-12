Ханчжоу, Китай, , 06:34 — REGNUM Видеокамеры в китайской провинции Чжэцзян впервые за 20 лет смогли зафиксировать появление в лесу барсука, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что исследователи обнаружили животное на видеозаписях, сделанных в лесу в уезде Аньцзи города Хучжоу. При этом отмечается, что барсуки не появлялись в этом районе уже около 20 лет. Камеры же были установлены в 2009 году и до этого случая им ни разу не удалось зафиксировать появление животного.

«Барсуки обычно живут в низких широтах на местности с мягкой почвой, где люди выращивают зерновые культуры и обрабатывают землю. Их появление свидетельствует об улучшении экологической обстановки и увеличении разнообразия животных видов», — заявил представитель мониторингового центра лесных ресурсов провинции Чжэяцзян Лю Баоцюань.