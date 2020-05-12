Ухань, Китай, , 06:12 — REGNUM Новый грузовой авиамаршрут был запущен между столицей провинции Хубэй в центральной части Китая городом Уханем и японской префектурой Осака, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Рейс, загруженный 9,6 тоннами противоэпидемиологическими материалами и поставками для борьбы с коронавирусом, а также экспортной одеждой, взлетел в 14:36 по местному времени 10 мая из Международного аэропорта «Тэньхэ» в Ухане.

Данный рейс стал первым регулярным международным, который был открыт с момента возобновления работы аэропорта Уханя 8 апреля. Рейс осуществляется самолетом Boeing 737−900 частной авиакомпании OKAIR.

Рейс будет летать семь раз в неделю при максимальной загрузке 15 тонн, сообщили представитель компании Hubei Airports Group. Тан Минбо. Другой рейс планируется открыть в конце мая. Он свяжет Ухань и Токио.