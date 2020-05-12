Чэнду, Китай, 12 мая 2020, 06:03 — REGNUM В провинции Сычуань на юго-западе Китая был потушен лесной пожар, бушевавший последние дни, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.
Пожар разгорелся около 17:00 по местному времени 7 мая в пограничных уездах Сидэ и Мяньнин Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань. К 16:00 по местному времени пожар перекинулся на 73 гектара в уезде Сидэ и на 16 гектар в уезде Мяньнин.
В тушении пожара принимало участи 2600 человек. Им удалось побороть огонь, однако все еще остается риск повторного возгорания, поэтому пожарные продолжают нести службу, заливая тлеющие слабые источники огня.