Чэнду, Китай, , 06:03 — REGNUM В провинции Сычуань на юго-западе Китая был потушен лесной пожар, бушевавший последние дни, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 17:00 по местному времени 7 мая в пограничных уездах Сидэ и Мяньнин Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань. К 16:00 по местному времени пожар перекинулся на 73 гектара в уезде Сидэ и на 16 гектар в уезде Мяньнин.

В тушении пожара принимало участи 2600 человек. Им удалось побороть огонь, однако все еще остается риск повторного возгорания, поэтому пожарные продолжают нести службу, заливая тлеющие слабые источники огня.