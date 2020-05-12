Новосибирск, , 05:31 — REGNUM Новосибирский оперативный штаб опроверг информацию о том, что в регионе отменили тестирования на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медработникам.

«Информация, которую распространяют некоторые СМИ, о том, что в Новосибирской области якобы отменили тестирования на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медработникам не соответствует действительности, — говорится в оперативном сообщении.

Оперштаб уточнил, что лабораторная диагностика на коронавирус в Новосибирской области организована и будет продолжена.