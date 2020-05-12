Гонконг, Китай, , 05:17 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальной ситуации с новой коронавирусной инфекцией за пределами материковой части страны, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

На текущий момент, если верить данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1047 подтвержденных случаев COVID-19, включая четырех погибших. Из заболевших уже 985 человек покинули госпитали района.

В САР Макао выявлено 45 случаев и ни одного погибшего. Выздоровели уже 42 человека. На Тайване подвержено 440 заболевших, из которых семеро скончались и 368 благополучно выздоровели.

На материковой части Китая подтверждено в общей сложности 82 919 случаев COVID-19, из которых 78 171 человек выздоровел и 4633 человека скончались. В больницах остаются 115 пациентов.