Магадан, Магаданская область, 12 мая 2020, 05:33 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Общее количество носителей коронавируса на 12 мая на Колыме — 162 человека.
Всего обследовали 7 597 человек. 87 пациентов излечились, трое умерли.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке умер первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусом.