Ухань, Китай, , 05:13 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй за прошедшие сутки, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Всего в провинции выявлено 606 бессимптомных случаев заражения коронавирусом. Все они находятся под наблюдением медиков. За сутки число таких случаев выросло на 11, еще 20 человек были сняты с карантина.

Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией остаются в госпиталях региона, из них один в тяжелом и один в критическом состоянии. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 4515 за все время эпидемии, включая 3869 в столице региона городе Ухане.

В настоящее время в Хубэе насчитывается 68 134 подтвержденных случая COVID-19, включая 50 339 в Ухане. За прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного нового внутреннего и выявлен один новый «импортный» случай COVID-19.