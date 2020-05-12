Пекин, , 05:08 — REGNUM Всего 27 пациентов, переболевших новым коронавирусом в Китае, были выписаны из больниц страны за прошедшие сутки, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 78 171 человек переболели инфекцией в Китае за все время эпидемии и были благополучно выписаны из больниц страны.

Всего 82 919 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Китае с начала эпидемии, включая 4633 человека, которые скончались от опасной инфекции.