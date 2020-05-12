Хартум, , 05:01 — REGNUM В Судане за прошедшие сутки был выявлен 161 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

К настоящему времени общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1526. Также за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 в Судане скончались четыре человека, увеличив тем самым число жертв до 74.

При этом с начала пандемии в Судане от заражения коронавирусом нового типа излечился 161 человек. Ранее, 9 мая, правительство страны продлило действие комендантского часа в Хартуме еще на 10 дней из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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