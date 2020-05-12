Токио, , 04:49 — REGNUM Правительство Японии рассматривает возможность смягчения режима чрезвычайной ситуации в регионах, где стабилизировалась ситуация с коронавирусом нового типа, передает телеканал NHK.

Ожидается, что правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ 12 мая проведут консультации с экспертами. Уже по итогам совещания и будет принято решение, ослаблять ли ограничения режима ЧС или же нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии продлило действие общенационального режима ЧС до конца мая. Ситуация в Токио, Осаке и еще 11 префектурах страны была взята на особый контроль из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.

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