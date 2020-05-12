Владивосток, , 05:14 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей — 955, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На заседании оперативного штаба 12 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко сказал, что пока рано говорить об отмене или послаблении ограничительных мероприятий:

«Эпидемиологическая обстановка в крае остаётся непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать всё, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований».

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, недельный темп прироста составляет 56%, среднесуточный — 8%.

«Заболеваемость прогрессирует. Считаю, что продление ограничительных мероприятий — это целенаправленная мера и её необходимо продолжить», — сказала Детковская.

Всего в Приморье в больницах развёрнуто 1 168 коек для лечения пациентов с короновирусом. Тяжёлых пациентов — 66, 17 — на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству выявленных заражённых коронавирусной инфекцией.

Кожемяко продлил ограничительные меры в крае до 1 июня.