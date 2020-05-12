Пекин, , 04:38 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Общее число таких случаев привнесенного из-за рубежа коронавируса достиг 1691 за все время наблюдения. Один новый случай был подтвержден во Внутренней Монголии на севере Китая.

Из числа импортных случаев инфицирования в Китае 1611 человек покинули госпитали страны по выздоровлению, еще 80 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях. Из них трое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.