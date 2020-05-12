Мехико, , 04:17 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике увеличилось за сутки на 1305 и составило 36 327, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 11 мая в ходе брифинга.

Всего в стране проведено 135 116 исследований на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, от заболевания COVID-19 в Мексике за последние 24 часа скончалось 108 пациентов. Общее количество летальных исходов при данной болезни достигло 3573.

Как сообщается ИА REGNUM, 7 мая в мексиканском штате Морелос была задержана группа людей, пытавшихся заставить местных жителей не выходить из своих домов якобы из-за угрозы распространения коронавируса.

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