Оттава, , 04:09 — REGNUM Число вылечившихся от заражения коронавирусом нового типа в Канаде впервые превысило количество активных случаев, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

По данным ведомства, к 11 мая в Канаде было зафиксировано 32 994 вылечившихся от коронавирусной инфекции, а 31 994 продолжали лечение в медучреждениях страны или на дому. Также за последние сутки в Канаде выявили 1133 случая заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в Канаде с начала пандемии скончались 4 993 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 10 по 11 мая в Канаде было выявлено 2160 случаев заражения коронавирусом нового типа. Тогда общее количество подтвержденных заражений в стране превысило 69 тысяч.

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