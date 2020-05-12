Москва, , 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

«При ношении маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — советуют эксперты.

Также не рекомендуется касаться поверхности маски при ее снятии. Если же довелось дотронуться до маски, то в таком случае необходимо тщательно вымыть руки с мылом или дезинфицирующим средством. Использованную маску необходимо сразу же выбросить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты МЧС России посоветовали жителям России всегда надевать защитную маску и по возможности перчатки при посещении магазинов. При этом ходить за покупками рекомендуется тогда, когда там мало других покупателей.