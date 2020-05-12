Тегеран, , 03:21 — REGNUM Все мечети Ирана будут временно открыты для посещения с 12 мая, сообщает информационное агентство IRIB со ссылкой на директора Исламской организации развития Мохаммеда Коми.

Открытие мечетей стало очередной мерой ослаблений введенных ранее в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции ограничительных мер.

Сообщается, что молитвенные дома будут открыты для мусульман только в течение трех дней, посвященных значимым ночам священного месяца Рамадан. Пока не ясно, останутся ли мечети открыты по истечении трехдневного периода.

Напомним, Иран находится на десятом месте по числу выявленных инфицированных в мире. Всего в стране зафиксировано 109 286 зараженных COVID-19, из них 6685 скончались.