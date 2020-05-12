Берлин, , 02:58 — REGNUM Воспроизводство числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в ФРГ по-прежнему превышает критическую отметку, сообщает 12 мая Reuters со ссылкой на Институт общественного здравоохранения и контроля заболеваний Роберта Коха.

Согласно имеющимся данным по распространению инфекции, каждые 100 инфицированных в Германии заражают 107 новых, что свидетельствует о продолжении роста распространения инфекции. Сутки ранее этот показатель был равен 113. Эксперты опасаются новой волны распространения COVID-19 в стране.

Напомним, по данным университета Джон Хопкинса, в Германии выявлено 172,3 тысячи инфицированных новым коронавирусом, 7661 из числа зараженных скончались.