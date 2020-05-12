Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Китай должен понести ответственность за распространение нового коронавируса. Претензии к КНР должны быть оформлены на федеральном уровне в виде законопроекта, заявил руководитель Совета по торговле администрации президента США Питер Наварро, передает CNBC.

«Они нанесли миру огромный ущерб, который все еще продолжается», — отметил советник президента США Дональда Трампа.

Ранее в интервью Fox News Наварро заявлял, что Трамп «построил самую мощную и красивую экономику в мире за последние три года», однако КНР разрушила ее за 60 дней.

Напомним, ряд американских политических деятелей обвиняют Китай, первым забившим тревогу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том, что он якобы виновен в утаивании информации об опасности SARS-CoV-2. Кроме того источником распространения нового коронавируса называется утечка из китайской бактериологической лаборатории в Ухане. Китайские эксперты называют эти обвинения не соответствующими здравому смыслу.