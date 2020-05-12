Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well. Об этом 12 мая сообщил журнал PC Gamer.

Они заявили, что намерены «встряхнуть» индустрию видеоигр, работая над проектами с большим бюджетом. Разработчики заявили, что решили основать собственную студию из-за того, что у них есть собственный подход к созданию видеоигр. Они добавили, что их компания будет работать «десятилетиями».

Дрю Маккой занимал пост исполнительного продюсера Apex Legends, он покинул эту должность в феврале 2020 года. Он также работал над такими проектами, как Titanfall и Titanfall 2. Джон Ширинг в проекте Apex Legends выступал в качестве ведущего программиста.

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