Таллин, , 02:11 — REGNUM Эстонская студия ZA/UM планирует перевести ролевую игру Disco Elysium на русский язык. Об этом 11 мая сообщил портал Shacknews.

Игра получит перевод с выходом обновления The Great Internationale. Это дополнение также принесёт в игру испанский, корейский и португальский языки. Следить за прогрессом перевода можно на специальном сайте. Кроме того, разработчики намерены выпустить обновление, которое снизит системные требования игры для ПК и Mac.

Релиз Disco Elysium на ПК состоялся 15 октября 2019 года, на Mac — 27 апреля 2020-го. Игра получила четыре премии The Game Awards 2019 и была номинирована на множество других наград. В апреле 2020 года стало известно, что ZA/UM планирует выпустить игру на Nintendo Switch.

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