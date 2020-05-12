Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице. Об этом американский лидер заявил 12 мая в ходе пресс-конференции.

При этом президент отметил, что почти все работники администрации США носят маски. Сам Трамп и вице-президент США Майкл Пенс ежедневно проходят тесты на новый коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Дональд Трамп заявил, что не намерен носить защитную маску.

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