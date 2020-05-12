Доха, 12 мая 2020, 01:35 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 1103 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского минздрава.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 23 623.
«87 человек вылечились, тем самым общее число выздоровевших достигло 2840. Число летальных исходов прежнее — 14», — говорится в сообщении минздрава.
Отмечается, что большинство новых пациентов — вернувшиеся на родину граждане Катара, которые находились на карантине.