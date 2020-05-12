Москва, , 01:16 — REGNUM Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России, опубликованном 11 мая на официальном сайте ведомства.

«Единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется начиная c 1 июня 2020 года», — говорится в документе.

Чтобы получить выплату гражданам необходимо обратиться с заявлением в местный орган Пенсионного фонда России по месту жительства до 1 октября 2020 года.

Кроме того, семьи с детьми в возрасте до трёх лет, смогут получить выплату в размере 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь 2020 года.

Напомним, эти меры поддержки семей накануне анонсировал президент России Владимир Путин. Они направлены на смягчения последствий пандемии коронавируса, и введённого из-за неё режима самоизоляции.

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