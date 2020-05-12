Вашингтон, , 01:11 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показано, как выглядит четвёртая часть GTA на «движке» (базовая программа игры) GTA V со включенной функцией трассировки лучей. Видео было опубликовано 11 мая на YouTube-канале Digital Dreams.

Стоит отметить, что авторы канала также использовали другие моды для улучшения графики. В видео показан геймплей игры, запущенной с разрешением 4K. Автор портала DSOGaming отметил, что несмотря на некоторые проблемы со своевременной загрузкой элементов игра выглядит «потрясающе».

Напомним, релиз Grand Theft Auto IV состоялся 29 апреля 2008 года, т. е. более 12 лет назад. Модификация GTA 4, показанная в видео, является финальной версией дополнения Awesomekills Graphics.

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