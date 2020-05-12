Сан-Франциско, США, , 01:08 — REGNUM Администрация сети коротких сообщений Twitter вводит новую маркировку сообщений, предупреждающих пользователей о недостоверной или неполной информации о новой коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение администрация распространила 11 мая.

Декларируется, что Twitter будет использовать индивидуальный подход в определении требующих специальной маркировки сообщений. Компания будет удалять вредные сообщения. Часть сообщений будет снабжаться меткой со ссылкой на дополнительную информацию о COVID-19. На отдельные твиты сверху может быть наложено сообщение о том, что распространяемая информация частично или полностью противоречит сообщениям экспертов относительно новой коронавирусной инфекции.

Ожидается, что новая маркировка будет доступна на 40 языках, и может быть применена к сообщениям задним числом.

Напомним, подобные системы маркировки связанных с COVID-19 сообщений уже созданы Facebook и Google.