Москва, , 00:44 — REGNUM Восемь многофункциональных медицинских центров, которые возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, будут сданы до конца текущей недели, сообщили 12 мая в пресс-службе ведомства.

Новые корпуса начнут принимать пациентов в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Таким образом, отметили в Минобороны, завершится этап выполнения государственной задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 субъектах России.

Напомним, военные лечебные учреждения создаются по поручению президента РФ Владимира Путина в связи с распространием коронавируса.

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