Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Число смертей среди граждан США с подтвержденным диагнозом на новый коронавирус превысило 80 тысяч, сообщает исследовательский центр американского университета Джона Хопкинса.

Согласно последним мониторинговым данным, в США зарегистрировано 1 344 512 случаев COVID-19, из них 80 087 завершились летально, излечились 216 169 человек. Более все пострадал штат Нью-Йорк, где зафиксировано 26,7 тысяч летальных случаев.

Кроме того сообщается, что в стране с начала пандемии проведено почти девять миллионов тестов (8 987 тысяч) на вирус SARS-CoV-2.