Вашингтон, , 00:14 — REGNUM Студия Bytten аносировала новую «пиксельную» ролевую игру с открытым миром Cassette Beasts. Трейлер был опубликован 11 мая на её YouTube-канале.

Игра предлагает геймерам исследовать остров New Wirral, сражаться с монстрами и записывать их на аудиокассеты. В отличие от игр по вселенной «Покемона» в Cassette Beasts игрок сам превращается в монстра, форму которого он может изменять путём слияния с другими монстрами.

Игру создавали бывшие сотрудники студии Chucklefish, которые ранее работали над проектами Stardew Valley и Starbound. Cassette Beasts уже имеет свою страницу в сервисе Steam.

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