Красногорск, , 00:03 — REGNUM Ограничения по трудовой деятельности в Московской области продлятся как минимум до 18 мая. Об этом сегодня, 11 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о том, что общероссийский режим нерабочих дней завершается 12 мая — далее главы субъектов Федерации будут принимать решения о режима ограничений самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.

«Мы подошли к следующему этапу — постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети Instagram.