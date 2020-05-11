Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Медицинские маски обязаны будут носить сотрудники Белого дома в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в резиденции президента США. Об этом 11 мая сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, такое распоряжение будет опубликовано в течение дня. Надевать маску нужно будет в общественных местах на территории комплекса, в рабочих кабинетах допускается оставаться без маски.

Также предполагается, что сам президент США Дональд Трамп маску носить не будет.

Принятие решения о введении масочного режима может быть связано с уходом на карантин трёх членов рабочей группы, созданной для борьбы с распространением коронавируса, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заявили о выделении 11 млрд долларов на проведение тестирования граждан на заражение коронавирусной инфекцией.

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