Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Известный голливудский актёр Энтони Хопкинс завёл страницу в сервисе TikTok ради участия в челлендже (испытания в соцсетях) Tootsie Slide, который запустил клип рэпера Дрейка. На это 11 мая обратил внимание портал Screen Rant.

В рамках этого челленджа участники должны выполнить странные танцевальные движения. В описании к ролику Хопкинс бросил вызов Арнольду Шварценеггеру и Сильвестру Сталлоне. На сегодня это видео является единственным на канале актёра.

Последней работой Энтони Хопкинса в кино стала роль папы Бенедикта XVI в картине «Два Папы». В последние годы он также снялся в фильмах и сериалах «Мир Дикого запада», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тор: Рагнарёк» и «Король Лир».

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