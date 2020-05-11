Ухань, Китай, , 23:33 — REGNUM Массовое тестирование жителей на коронавирусную инфекцию проведут власти китайского города Ухань. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

Тестирование предполагается провести в течение десяти дней. До начала тестирования власти административных районов города должны будут представить подробный план по организации мероприятия.

Такое решение было принято в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом спустя несколько дней после отмены карантина в городе.

В настоящее время представители Минздрава Уханя не дали никаких комментариев по данному поводу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Уханя предпринимают жёсткие меры по недопущению второй волны распространения коронавируса.

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