Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Федеральные власти США планируют выделить властям штатов $11 млрд на программы тестирования людей на заражение коронавирусом, сообщил 11 мая на брифинге высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, такие программы необходимо реализовать для выявления заражённых коронавирусом людей, у которых не проявляются симптомы.

Кроме того, широкомасштабное тестирование необходимо провести для создания условий «открытия» экономики.

Финансовые средства будут выделены в рамках одобренного конгрессом пакета помощи CARES Act.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая в США было проведено порядка девяти млн тестов на коронавирус. Страна по прежнему остаётся лидером по масштабам эпидемии и по количеству смертей от COVID-19.

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