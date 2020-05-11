Париж, , 23:17 — REGNUM Сезонный пропуск Assassin's Creed Valhalla предоставит дополнение, в котором будет миссия с легендарным героем Беовульфом. Об этом 11 мая сообщил портал Screen Rant.

Список миссий пользователи сети обнаружили на странице немецкого магазина Ubisoft. Позиция, о которой идёт речь, получила название «Легенда о Беовульфе»: Раскройте жестокую правду легенды». Стоит отметить, что международный магазин Ubisoft не выдаёт подобных деталей.

Напомним, «Беовульф» — англосаксонская эпическая поэма, названная по имени главного героя. Она рассказывает о том, как Беовульф побеждает страшное чудовище по имени Грендель, его мать, а также дракона, опустошавшего страну. Действие поэмы происходит в Скандинавии.

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