Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Сегодня, 11 мая 2020 года исполнилось 15 лет одному из самых популярных мемов многопользовательской игры World of Warcraft — «Лерой Дженкинс». Об этом напомнил журнал PC Gamer.

11 мая 2005 года в сеть выложили видео, в котором было показано, как группа игроков World of Warcraft готовится к бою с опасным боссом. Лерой Дженкинс — имя паладина (класс персонажей в игре) геймера, который отсутствовал у компьютера, пока его команда обсуждала план атаки.

В какой-то момент игрок возвращается и внезапно бросается в толпу монстров на глазах изумлённых сокомандников, громко выкрикнув имя своего героя и фразу «Давайте сделаем это!». Группа пытается его спасти, однако в итоге все её члены погибают. В конце виновник, выслушавший реплики разозлённых товарищей, произносит фразу: «По крайней мере, у меня есть курица».

Впоследствии авторы видео признались, что оно является постановочным, однако многие игроки World of Warcraft изначально восприняли его всерьёз и персонаж Лерой Дженкинс стал очень популярным.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошибка Call of Duty: Warzone не даёт «оживлять» членов команды