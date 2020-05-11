Петрозаводск, , 23:00 — REGNUM В Карелии за минувшие сутки выявили 11 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по республике.

Уточняется, что шесть новых случаев выявлены в Петрозаводске, три — в Пряжинском районе (два человека в деревне Киндасово и один человек в поселке Матросы), один человек — в Прионежском районе (село Деревянное) и один человек — в Сегеже.

При этом 10 из 11 случаев — это контактировавшие с ранее заразившимися людьми. Еще один — это студент, вернувшийся из Санкт-Петербурга.